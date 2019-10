Um reformado, de 53 anos, foi apanhado em flagrante a violar outro homem, de 52, com quem partilhava o quarto numa instituição de acolhimento no concelho de Paredes.A situação, ocorrida há poucos dias, foi presenciada por uma auxiliar do lar e logo participada pela direção daquele espaço à Polícia Judiciária (PJ) do Porto, que avançou para a detenção do agressor sexual.A vítima sofre de uma anomalia psíquica grave, com uma incapacidade diagnosticada que ronda os 90 por cento, pelo que nunca se queixou de qualquer situação do género.Isto porque tudo aponta para que este não tenha sido um ato isolado - os exames médico-legais confirmam o cenário de abusos, só que, neste cenário, é mais complicado às autoridades conseguirem apurar há quanto tempo durariam e quantas vezes aconteceram outros eventuais crimes no interior do quarto que ambos partilhavam naquela instituição de Paredes. Entre funcionários e responsáveis, ninguém se apercebeu de qualquer comportamento que pudesse criar suspeitas sobre aquilo que se passava.O arguido, que tinha forte ascendência sobre a vítima e que vivia há já vários meses na instituição, encontra-se agora indiciado do crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência e arrisca uma pena de prisão entre dois e dez anos. Detido pela Polícia Judiciária do Porto, foi ontem presente ao Tribunal do Marco de Canaveses para ser sujeito a primeiro interrogatório judicial.