A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 44 anos, que é suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 14 anos. Os crimes ocorreram durante vários meses, num concelho do distrito de Santarém. O arguido foi na quarta-feira ouvido por um juiz do Tribunal Judicial de Santarém e vai aguardar julgamento em prisão preventiva, indiciado do crime de abuso sexual de menor dependente.









