Homem suspeito de abusar de menina de 10 anos em Espinho

Um homem, com cerca de 70 anos, foi identificado pela Polícia Judiciária do Porto, esta tarde de sábado, pela suspeita de ter abusado de uma menina, de 10 anos, em Paramos, Espinho.Predador e vítima moram no lugar da praia. Ao que tudo indica, os abusos terão sido cometidos numa casa de familiares, ausentes no estrangeiro, entregue aos cuidados do suspeito.O alerta foi dado quando os vizinhos se aperceberam que a menina tinha dinheiro sem razão aparente.A PSP de Espinho foi chamada ao local mas o caso passou para a responsabilidade da polícia judiciária do Porto. As autoridades recolheram as roupas da vítima e realizaram perícias na habitação.