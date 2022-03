Um homem, de 29 anos, abusou sexualmente de uma menina, de cinco anos, em Lousada. O crime aconteceu em dezembro 2018.Segundo o despacho de acusação, que oteve acesso, o mecânico aproveitou o facto de estar sozinho com a menor - sua familiar - no carro para cometer os abusos. Pediu-lhe ainda que lhe beijasse o pénis.Está acusado de abuso sexual de crianças agravado. O arguido começa a ser julgado este mês no Tribunal de Penafiel.