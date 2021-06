Homem abusa de menor de 15 anos em Tarouca e fica preso

Um homem, de 40 anos, ficou em prisão preventiva por ser suspeito do crime de abuso sexual de uma menor, agora com 15 anos, e de violência doméstica sobre a companheira, em Tarouca.Segundo revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária de Vila Real, os factos de que o suspeito está indiciado ocorreram entre meados do ano de 2020 e abril deste ano, numa residência em Tarouca.Após denúncias, a Polícia Judiciária recolheu diversas provas, entre elas testemunhais, e avançou para a detenção do suspeito na quinta-feira da semana passada. No dia seguinte foi presente a um juiz, que lhe determinou a medida de coação mais grave.