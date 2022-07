Homem abusa de menor dependente no Funchal

Um homem ficou em prisão preventiva por abuso sexual de uma criança sua dependente, anunciou o Ministério Público (MP) do Funchal, Madeira.A aplicação da medida de coação mais gravosa deve-se ao perigo de continuação da atividade criminosa, devido à natureza e às circunstâncias do crime e da personalidade do suspeito. Há também perigo de perturbação do inquérito, nomeadamente para a aquisição, conservação ou veracidade da prova.