Homem abusa de menores e guarda imagens pedófilas em casa e na rulote

A PJ da Guarda deteve, na Covilhã, um homem de 43 anos suspeito de múltiplos crimes de abuso sexual e pornografia de menores agravados.





“O suspeito terá abusado de pelo menos três crianças filhas de conhecidos e tinha em casa e numa rulote no Parque de Campismo do Pião, mais de um milhar de fotos e vídeos de conteúdo pornográfico com menores de 14 anos, alguns dos quais feitos pelo próprio”, disse aofonte policial.