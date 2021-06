Um homem, de 33 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Centro por abusar sexualmente da prima menor durante dois anos, na Figueira da Foz. A criança começou a ser alvo de abusos quando tinha nove anos.O suspeito concretizava os crimes no quarto da casa onde morava. Após os abusos, cuja gravidade foi aumentando, pedia à menina para não o denunciar. Contudo, a criança, atualmente com 11 anos, disse a uma professora que tinha um namorado.