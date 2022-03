Homem abusa sexualmente de menina de 12 anos em Almeirim

Um homem, de 62 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela suspeita de abuso sexual a uma jovem de 12 anos em Almeirim.O arguido foi condenado duas vezes, nos últimos cinco anos, por crimes de abuso sexual de crianças e por pornografia de menores.Com uma situação financeira confortável, o homem contacta crianças de famílias estruturadas e com dificuldades económicas, conseguindo assim criar uma relação com as vítimas, divulgou a PJ em comunicado.A PJ realizou buscas domiciliárias, no âmbito da operação "O Padrinho", que permitiram recolher provas da prática do crime.O homem ficou em prisão preventiva, depois de ser presente a primeiro interrogatório judicial.