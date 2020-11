Homem acaba de ser julgado por furto e rouba carro a idosos à porta de tribunal nas Caldas da Rainha

Um homem de 42 anos foi esta segunda-feira detido depois de ter roubado um carro à porta do tribunal das Caldas da Rainha onde tinha acabado de ser julgado por um crime de furto num estabelecimento comercial.



O criminoso estava ainda nas imediações do tribunal quando decidiu roubar um carro a um casal de idosos que ali se encontrava. O idoso saiu do carro e deixou a chave na ignição. O assaltante entrou no carro com a idosa lá dentro, expulsou a mulher e fugiu com o carro.







Foi detido novamente e condenado a oito meses de pena suspensa pelo roubo no estabelecimento comercial e foi-lhe ainda decretada a medida de coação de apresentações diárias em posto policial pelo roubo da viatura.