Um homem de 38 anos, com antecedentes por violência doméstica, foi detido pela GNR em Monte Redondo, Leiria, por ter ameaçado de morte a ex-companheira, de 25 anos.Os militares apreenderam, como medida cautelar, uma catana, um taco de basebol, uma arma de alarme e uma faca.O casal manteve uma relação amorosa durante cinco anos, que terminou em agosto do ano passado. Em dezembro, a vítima terá sido ameaçada no local de trabalho e alertou a GNR.