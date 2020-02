Homem acusado de 826 crimes de pornografia infantil

Usava equipamentos informáticos para visionar e partilhar imagens e filmes de abusos sexuais de crianças, na sua maioria do sexo feminino e com menos de 12 anos. Mas todas teriam menos de 14 anos e até há crianças com apenas quatro. O homem, de 52 anos, vai agora ser julgado no Tribunal de Portimão. Está acusado da autoria de 826 crimes de pornografia de menores.De acordo com a acusação, a que oteve acesso, o arguido, que se encontra atualmente em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa, "deve ser considerado reincidente", uma vez que, em março de 2018, já tinha sido condenado à pena única de dois anos de prisão, suspensa na sua execução, com regime de prova, pelo mesmo tipo de crimes.Segundo o Ministério Púbico, o arguido, que trabalhava como assistente operacional numa unidade de saúde, fazia parte de um grupo de partilha no qual participava em conversações e partilhava ficheiros de conteúdo de abuso sexual de crianças com os demais utilizadores.Numa busca à sua casa, efetuada em meados de novembro de 2018, a Polícia Judiciária apreendeu três telemóveis com centenas de fotografias e vídeos onde as crianças surgem em poses eróticas e a praticar atos sexuais. Estas imagens e filmes "induzem à exploração efetiva" daquelas crianças, mas "o arguido não se inibiu de as exibir, partilhar e ceder através da internet", frisa o MP. O arguido incorre numa pena de prisão até aos sete anos e seis meses.