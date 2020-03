Homem acusado de abusar crianças em casa de ama que visitava

Um homem de 33 anos, casado, foi agora acusado pelo Ministério Público de três crimes de abuso sexual de crianças. As vítimas foram três meninas, de 6 e 7 anos à data dos crimes, que ficavam aos cuidados de uma ama que o pedófilo visitava.De acordo com a acusação, sustentada numa investigação da PJ de Setúbal, o primeiro crime ocorreu em 2013. Colocou uma menina ao colo e pô-la a brincar com o telemóvel enquanto abusava dela.Em junho e julho do ano passado abusou de duas outras meninas. Levou-as para um quarto e cometeu os crimes. O Ministério Público diz que prejudicou "gravemente" o desenvolvimento das vítimas.