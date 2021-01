O Ministério Público deduziu acusação contra um homem suspeito de abuso sexual de várias menores de idade em Lisboa, entre 2019 e o início do ano de 2020.



O suspeito abordou as menores, constrangendo-as a manter contacto físico. Será julgado em tribunal coletivo pela prática de crime de abuso sexual de menores, importunação sexual e violação na forma tentada. O Ministério Público quer uma pena acessória de proibição de confiança e exercício de profissão que implique contacto com menores.

Ver comentários