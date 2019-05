Homem acusado de ameaça com bomba em festa no Marquês nega ser autor de publicação

Márcio Ribeiro garantiu que se apropriaram da sua imagem para divulgar na Internet a ameaça de bomba no Marquês de Pombal que foi divulgada esta sexta-feira no Correio da Manhã.

No perfil de Facebook, com o nome 'Márcio Ribeiro', lia-se "Alguém que me pague cinco milhões para eu dar à minha família que eu coloco um colete com bombas e vou lá para o meio". No perfil, consta a informação de que Márcio Ribeiro é Polícia de Segurança Polícia (PSP), algo que o verdadeiro 'dono' da identidade desmente. A publicação, que fazia referência aos festejos do título do Benfica, foi divulgada nas redes sociais e contou com inúmeras partilhas.

"Usaram as minhas fotografias que estavam no meu facebook para criar um outro perfil falso e escrever aquele comentário horroroso. Já recebi ameaças de morte. Não consigo compreender porque me fizeram isto", referiu, em lágrimas. Entretanto, foi despedido da empresa em que trabalhava.

Márcio Ribeiro não sabe quem foi o autor da publicação, mas já apresentou uma queixa na PSP contra desconhecidos. O perfil foi entretanto apagado.