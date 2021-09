Júlio Araújo foi ouvido em tribunal esta quarta-feira em Braga quanto à acusação de homícidio da amante de 69 anos, asfixiada até à morte com um pano com lixivia. O arguido negou ter tido qualquer intenção de matar Maria da Graça.Também a companheira de Júlio, Maria Helena Rita, é acusada de matar Maria da Graça para ficar com um apartamento. A mulher disse não querer prestar declarações.