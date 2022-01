Homem acusado de burlar 32 pessoas fica em silêncio no tribunal de Espinho

Nelson Joaquim Alves, acusado de ter burlado trinta e duas pessoas, em cerca de 370 mil euros, manteve-se em silêncio perante o coletivo de juízes, no tribunal de Espinho, esta manhã de quarta-feira, onde começou a ser julgado por trinta crimes de burla.O arguido, natural da Venezuela, morador em Sanguedo, Feira, é suspeito de ter burlado as vítimas, ao longo de seis anos e de se ter apropriado de cerca de 370 mil euros.Segundo a acusação do Ministério Publico, o esquema passava por convencer as vítimas de que conseguia obter automóveis e eletrodomésticos a valores inferiores aos do mercado. Depois de receber o dinheiro, o arguido nunca concretizou as transações.Parte dos contactos com as vítimas foram feitos numa oficina automóvel que abriu em Espinho.Nelson Joaquim Alves afirmava que tinha 'bons' contactos nas empresas de leiloeiras conseguindo, dessa forma, bons preços. Pedia um pagamento adiantado, a título de sinal, para garantir as transações.Arguido está em prisão domiciliária.