Homem acusado de engravidar enteada que violou durante oito anos

Um homem foi acusado pelo Ministério Público de abuso sexual de crianças agravado e abuso sexual de menores dependentes por ter atacado a enteada durante oito anos na casa em que viviam, em Gondomar.A vítima foi violada pela primeira vez aos 10 anos e chegou a engravidar do padrasto. O arguido aproveitava-se do facto de estar sozinho com a menina para a atacar sexualmente.Numa das situações, em maio deste ano, a vítima chegou a ser espancada pelo agressor. Vai também responder por ofensas à integridade física.