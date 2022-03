O homem acusado de ter morto a cunhada, com um tiro, e agredido o irmão com a coronha de uma caçadeira, em abril do ano passado, num acampamento em Ponte de Alagoa, Montemor-o-Velho, negou esta quarta-feira no Tribunal de Coimbra ser o autor do disparo.



Na sua versão, ele e outros familiares tinham ido “buscar aos arbustos a caçadeira que era de todos”, e que tinham “encontrado numa casa, para a ir esconder noutro local”, quando o irmão e a cunhada “apareceram e nos ameaçaram”. “Dei com a coronha no meu irmão e depois tiraram-me a arma, ouvi o tiro e fugimos”, disse Tiago Monteiro, que se entregou uma semana depois.