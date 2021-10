Homem acusado de tentar matar nora começou hoje a ser julgado pelo tribunal de Aveiro

Um homem começou a ser julgado, esta manhã de quarta-feira, pelo tribunal de Aveiro, acusado de ter tentado matar uma nora, em Ovar, durante uma discussão familiar.Os factos ocorreram, em 17 de Março de 2018, junto à habitação de familiares da ex-companheira do arguido.Segundo a acusação, o homem agrediu a ex-companheira e um cunhado. Saiu do local para ir, a casa, buscar uma caçadeira. Regressou depois, à casa dos familiares da ex-companheira, com a arma e terá disparado na direção da nora.O arguido, perante o coletivo de juízes, garantiu ter feito apenas um disparo para o ar com a intenção de assustar.O arguido está a ser julgado pelos crimes de violência doméstica, homicídio qualificado na forma tentada e detenção de arma proibida.