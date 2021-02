Um homem, de 49 anos, está acusado pelo Ministério Público do Barreiro de 97 crimes de violação na forma agravada. A vítima, sua enteada, começou a ser atacada pelo predador sexual no verão de 2017, quando tinha apenas 15 anos.



Segundo a acusação, os abusos prolongaram-se durante quase três anos, com a PJ a pôr fim ao terror da vítima em março de 2020. O arguido, " aproveitando-se da sua superioridade física", forçava-a a sexo.

