Um agente da PSP foi esfaqueado, sábado, em Aveiro, durante a execução de um mandado de condução para avaliação psiquiátrica de um homem com historial de violência doméstica sobre a mãe.



O polícia, com cerca de 50 anos, sofreu ferimentos graves na zona do antebraço, quando o suspeito tentou evitar a entrada da autoridade em casa.









