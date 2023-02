O Ministério Público (MP) do Barreiro acusou um homem de 51 anos, em prisão preventiva desde outubro do ano passado, por um total de 518 crimes sexuais contra as duas filhas. As vítimas foram abusadas entre 2014 e 2022.



Tal como o CM noticiou na altura, o suspeito agiu sem que a mulher, mãe das menores, se tenha apercebido.









Ver comentários