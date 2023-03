Homem acusado por 780 crimes de abuso sexual da neta

Um homem de 69 anos, em prisão preventiva desde outubro de 2022, quando foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, foi acusado pelo Ministério Público (MP) do Barreiro por 780 crimes de abuso sexual de criança agravado. A vítima é a própria neta.A menor começou a ser atacada em junho de 2019, com apenas 9 anos. Um ano depois, foi forçada a manter relações sexuais com o avô.Segundo o MP, os abusos chegaram a acontecer com uma periodicidade trissemanal, quando o predador ficava sozinho com a neta. Chegou a mostrar-lhe filmes pornográficos.