Homem admite ter ateado só um fogo em Monchique

Um homem de 50 anos que foi condenado a 9 anos de prisão por ter ateado um incêndio de grandes proporções na serra Monchique, em setembro de 2016, está novamente a ser julgado no Tribunal de Portimão, por ordem da Relação de Évora. Carlos Fernandes está acusado da autoria de seis crimes de incêndio, um deles agravado.Na sessão de sexta-feira foram reproduzidas as declarações feitas pelo arguido durante o debate instrutório, nas quais aquele apenas admite ter ateado um incêndio, na zona da Foia. "Não me lembro de ter feito nada, eu não sou assim, não era capaz de provocar uma tragédia tão grande", afirmou. "Se o fiz, foi sem intenção", garantiu.Confirmou, contudo, que levava consigo "um isqueiro" e "estava a atear o fogo na Foia" quando foi "apanhado" por dois militares da GNR. O arguido, barman, de Loulé, está em liberdade desde 5 de setembro de 2018, quando saiu da cadeia de Pinheiro da Cruz.Beneficiou da ultrapassagem dos prazos da prisão preventiva. Tal como onoticiou na altura, o primeiro julgamento foi anulado devido a um erro judicial por parte do Coletivo.Segundo o Ministério Público, os fogos que Carlos Fernandes ateou provocaram incêndios, alguns de grande dimensão, que "consumiram milhares de hectares de mato e floresta e ocasionaram prejuízos de diversos milhões de euros".No combate aos incêndios estiveram envolvidos cerca de 1700 bombeiros, 200 militares, 570 veículos, helicópteros, aviões médios e aviões bombardeiros. O arguido terá parado o carro várias vezes e pegado fogo a mato seco com um isqueiro.