O homem de 54 anos que na quarta-feira empurrou para a morte o pescador Gonçalo Trindade, de 49 anos, na Boca do Inferno, Cascais, admitiu o crime à Polícia Marítima. Viria a ser entregue à Polícia Judiciária (PJ) e presente a tribunal - quando ainda não tinha sido encontrado o corpo do pescador. Saiu em liberdade com apresentações, indiciado pelo crime de ofensas. O cadáver de Gonçalo Trindade foi encontrado entretanto, com recurso a mergulhadores forenses.









Paulo Agostinho, comandante do Porto de Cascais, disse ao CM que o suspeito pernoita num buraco e que “é pago por pescadores que disputam lugares no local, para guardar canas”. “Testemunhas identificaram-no e ele admitiu”, explicou Paulo Agostinho.