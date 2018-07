Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem admite ter morto idoso por dívida de 800 euros em Ermesinde

"Apertei-lhe o pescoço durante cerca de três minutos", descreveu o arguido.

Por Nelson Rodrigues | 08:47

Manuel Francisco Novais, de 52 anos, explicou esta quarta-feira ao coletivo de juízes do tribunal de São João Novo, no Porto, como matou João Gonçalves, de 67, a 18 de julho do ano passado, em Ermesinde.



"Apertei-lhe o pescoço durante cerca de três minutos e só parei quando ele ficou quieto. Depois deixei-o no chão", descreveu o arguido, que está em prisão preventiva.



Na origem do crime esteve uma discussão devido a uma dívida de 800 euros. O Ministério Público diz que foi o homicida que abordou a vítima, para falar sobre o assunto, sendo este apenas um pretexto para lhe roubar dinheiro. "Foi o João que me agrediu primeiro na cabeça. Depois começámos à porrada. Fiquei fora de mim, completamente cego", referiu.



Antes de deixar o local, Manuel roubou ainda a carteira à vítima, na qual estava guardado o cartão de multibanco com um papel com o respetivo código.



"Já tinha estragado a minha vida. E como tinha o cartão, decidi fazer levantamentos", contou aos magistrados. O arguido comprou roupa desportiva, um relógio, um fio em ouro e um telemóvel - tudo num valor superior a dois mil euros.