Homem agredia a mulher e tinha um arsenal em casa

Um homem de 52 anos foi detido pela PSP de Coimbra por suspeita de violência doméstica sobre a mulher. Presente ao juiz de instrução criminal, está proibido de se aproximar da vítima, de 50 anos, ficando sob vigilância eletrónica.A situação foi denunciada a 15 de janeiro, tendo a investigação culminado, este fim de semana, com a realização de buscas na residência e no carro do suspeito.Durante a operação, a PSP apreendeu três espingardas, uma faca de caça, uma arma de ar comprimido, um arco profissional de caça, 48 setas e 254 cartuchos de calibre .12.