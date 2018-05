Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem agredia e ameaçava a ex-mulher

Homem de 27 anos foi detido esta terça-feira em Odeceixe.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 08:42

Agredia a mulher, de 24 anos, e ameaçava-a de morte. Aterrorizada, a vítima acabou por apresentar queixa no posto da GNR de Odeceixe, no concelho de Aljezur, em fevereiro passado.



O agressor, de 27 anos, foi constituído arguido mas ficou em liberdade, com termo de identidade e residência.



Ao que o CM apurou, o casal separou-se mas depressa o homem voltou às ameaças e agressões. Acabou detido, esta terça-feira de manhã, em Odeceixe, pelos militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Portimão, depois de uma nova queixa da vítima.



Segundo o CM apurou, o homem importunava a vítima, perseguia-a e procurava-a no local de trabalho, transformando a sua vida num inferno. Indiciado por violência doméstica, ficou com vigilância eletrónica, proibição de contactos e de se aproximar a menos de 300 metros da vítima.



PORMENORES

37 detidos em 2017

Durante o ano passado, os militares do NIAVE de Portimão da GNR detiveram um total de 37 indivíduos por crimes de violência doméstica. Na sua maioria eram casos que já se encontravam em investigação.



Agressores apanhados

Um sapador florestal, de 36 anos, foi detido em Lagos pela GNR por perseguir e ameaçar a ex-companheira, uma bombeira de 32. Em fevereiro, também em Lagos, o NIAVE deteve um homem de 56 anos, suspeito de ter agredido a mulher, de 50, frente aos três filhos menores.