Homem agredia e ameaçava de morte a companheira e matava-lhe os animais domésticos

A GNR de Leiria deteve um homem de 40 anos suspeito de maltratar a ex-companheira durante cinco anos, em Sesimbra, e de a ameaçar de morte depois da separação, foi esta quinta-feira anunciado.

Segundo um comunicado do Comando Territorial da GNR de Leiria, o homem detido na quarta-feira, durante os cinco anos em que viveu com a vítima, em Sesimbra, distrito de Setúbal, não só teria agredido física, verbal e psicologicamente a companheira, de 34 anos, como também exerceria sobre a vítima "um total controlo diário, familiar e social, privando-a de contactar com familiares e amigos, bem como um controlo financeiro, levando à sua dependência económica".

De acordo com a GNR, a mulher terá colocado um ponto final no relacionamento com o agressor e mudou-se para a região de Leiria, mas o ex-companheiro não aceitou o fim da relação e "perseguiu-a durante os últimos quatro meses, ameaçando-a de morte".

O comunicado da GNR refere que o detido criou "um perfil falso da rede social Facebook, com a publicação de fotos íntimas da vítima, fazendo constar que a mesma havia recorrido à prostituição".

A GNR acrescenta ainda que o arguido, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, teria também o hábito de "maltratar os animais domésticos da vítima, chegando inclusive a pendurá-los no cordel da roupa com arames, matando-os de seguida".

O detido, que está indiciado pelo crime de violência doméstica, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria.