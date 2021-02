Um homem, de 57 anos, foi detido por violência doméstica pela GNR de Portimão, no concelho de Silves.Segundo referiu aofonte do Comando Territorial de Faro, o suspeito, que já estava a ser investigado, "agredia e ameaçava de morte a vítima, sua companheira, de 42 anos.Presente a tribunal, na terça-feira, ficou em liberdade, com apresentações semanais no posto da área de residência.