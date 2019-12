Homem agredia mulher em frente à filha bebé em Albufeira

Ameaçava e agredia a mulher, de 28 anos, diante da filha bebé. Segundo oapurou, a vítima queixa-se que uma vez o homem terá mesmo chegado a apontar-lhe uma arma de fogo, a dizer que lhe "ia acabar com a raça", à frente da menina de três anos. Foi detido no dia a seguir ao Natal pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vitimas Específicas - NIAVE da GNR de Portimão.Segundo oapurou, as ameaças e agressões à vítima, de nacionalidade brasileira, já ocorriam desde há algum tempo. As últimas registaram-se há cerca de duas semanas, tendo a mulher apresentado queixa.A detenção do homem, de 44 anos, ocorreu na zona de Paderne, na sequência de um mandado de detenção, bem como de buscas à habitação e a uma viatura, emitido pelo tribunal. Os militares apreenderam três bastões, uma soqueira, três embalagens de gás pimenta e um taco de basebol. Não foi, contudo, encontrada qualquer arma de fogo na casa e no carro.A atuação da GNR foi muito rápida neste caso, uma vez que se considerou que o perigo para a vítima era muito elevado. A mulher tinha muito medo do agressor, até porque foi ela a apresentar queixa à GNR, soube oO detido, que está indiciado pelos crimes de violência doméstica e posse ilegal de arma, foi esta sexta-feira presente a tribunal e ficou com proibição de contactos com a vítima e de se aproximar da sua residência e local de trabalho, com vigilância eletrónica. Está ainda proibido de adquirir armas.