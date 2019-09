Homem agredido até à morte pelo irmão no Funchal

Um homem de 50 anos foi morto esta quinta-feira à tarde pelo próprio irmão mais velho na Rua Nova Pedro José de Ornelas, no Funchal, na sequência de uma desavença familiar.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o autor do crime, um homem com cerca de 60 anos, agrediu o irmão com uma arma branca.





A vítima mortal residia com a mãe, de 85 anos, que teve de ser transportada para o hospital por ter ficado em choque com o crime.Ao que tudo indica, a vítima mortal era toxicodependente e o autor do crime tinha problemas com álcool.O homicida já foi detido. Os Bombeiros, a PSP e a PJ foram mobilizados para o local.