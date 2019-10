Um homem foi atacado com uma catana depois de esfaquear a mulher ao final da tarde desta quinta-feira em Vila Verde, no distrito de Braga.O casal foi encontrado ensanguentado pelos vizinhos numa rua. O homem foi operado de urgência no Hospital Central de Braga, a mulher não corre risco de vida.No local esteve a GNR de Padro e de Braga, os Bombeiros Voluntários de Vila Verde e a VMER de Braga. O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária de Braga.