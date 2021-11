Homem agredido com chave de fendas fica em estado grave

Um homem de 57 anos foi agredido com uma chave de fendas no abdómen e no peito, durante uma discussão num café em Vila Praia de Âncora. A vítima foi assistida no local pelos bombeiros de Vila Praia de Âncora e pela equipa médica da VMER de Viana do Castelo. Foi transportado à Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em Viana do Castelo, em estado considerado grave.

A agressão aconteceu cerca das 18h45, num café, no centro da vila do concelho de Caminha, quando a vítima e o agressor se envolveram numa discussão acesa. O agressor terá pegado numa chave de fendas, desferindo pelo menos dois golpes na vítima. A GNR de Vila Praia de Âncora foi chamada ao local e identificou o agressor, que tem cerca de 50 anos.