Homem agredido com foice e barrotes por grupo em Silves

Um homem, de 27 anos, foi agredido na cabeça com uma foice e três barrotes de madeira por um grupo de indivíduos, perto de uma habitação, na rua da Central Elétrica, em Tunes, concelho de Silves, terça-feira à tarde. O principal autor das agressões, um homem de 40 anos, foi detido pela GNR.



Segundo o CM apurou, entre os alegados agressores encontrava-se ainda uma mulher, de 30 anos, e dois jovens, de 14. Depois de um desentendimento com a vítima, o grupo partiu para as agressões. Foi então que o homem foi atingido na cabeça com os três barrotes e a foice. O ferido foi assistido no local e transportado ao Hospital de Portimão. Está fora de perigo.

Ver comentários