Homem agredido com garrafa de cerveja durante rixa em Gondomar

Um homem de 45 anos ficou com ferimentos ligeiros depois de ter sido agredido com uma garrafa de cerveja durante uma rixa.O caso aconteceu este sábado à tarde, na Associação Recreativa os Briosos, em Valbom, Gondomar.A vítima foi assistida no local pelos bombeiros de Valbom e transportada, com feridas no crânio, para o Hospital de Snato António, no Porto.