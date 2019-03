Homem agredido e abandonado em zona de pinhal em Cantanhede

Agressão foi feita com arma branca.

14:57

Um homem, de 31 anos, foi agredido com uma arma branca e abandonado numa zona de pinhal, no concelho de Cantanhede.



A vítima, um pouco confusa, foi encontrada com um golpe profundo, segundo o comandante José Oliveira, do Comando de Bombeiros de Cantanhede.

O alerta foi dado às 10h15.



A vítima encontra-se estável, mas está internada no hospital da Universidade de Coimbra.



O caso foi entregue à Polícia Judiciária.