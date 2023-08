Homem agride agente da PSP com um soco no Metro de Lisboa

Um homem de 29 anos foi detido, no passado sábado pelas 9h15, por ser suspeito de agredir um agente da Polícia de Segurança Pública.



Os agentes da PSP avistaram o agressor, na estação de metro do Cais do Sodré, em Lisboa, a forçar as portas para sair da zona paga para a zona não paga. No momento em que os polícias se dirigiram ao suspeito para o advertir daquela situação, "este desferiu um soco" num dos agentes.





De imediato, o homem foi algemado e detido.Segundo comunicado da PSP, "por se tratar de um cidadão de nacionalidade estrangeira, foi contactado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o qual informou que não haveria nenhum procedimento a tomar relativamente ao mesmo".O polícia agredido não necessitou de tratamento hospitalar. Foi ainda levantado o auto de contraordenação por falta de título válido de transporte.