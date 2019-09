O casal manteve uma relação amorosa durante mais de dois anos mas a vida em comum foi sempre marcada pela violência por parte do homem.Entre junho de 2016 e dezembro de 2018, o arguido ameaçou várias vezes a mulher de morte e agredia-a com frequência com garrafas de vidro e com uma faca."Vou-te rasgar toda, corto-te a garganta e ficas já morta. Vou-te cortar a cabeça. Não sabes do que eu sou capaz", lê-se no processo consultado peloMesmo quando foi detido pela GNR, na casa em que viviam, em Sobrado, Valongo, e já na presença dos militares, o arguido, de 73 anos, continuou com as ameaças à mulher e também às autoridades."Quando sair vou-vos matar a todos. Lá por terem farda não são mais do que eu. Vou matar também aquela vaca", disse o homem, que está atualmente em prisão preventiva e vai ser julgado no Tribunal de S. João Novo, no Porto.O arguido está acusado de um crime de violência doméstica e ameaça agravada. Inicialmente o agressor estava em liberdade e proibido de contactar com a vítima, controlado por meios eletrónicos. Porém, violou esta medida de coação duas vezes e foi colocado na cadeia no passado dia 26 de agosto.O processo refere que o arguido ficava mais violento sempre que ingeria bebidas alcoólicas em excesso. Devido à violência do companheiro, a vítima, de 58 anos, chegou a sair de casa e refugiou-se noutra habitação no concelho de Paredes. O agressor nega todos os crimes pelos quais está acusado.