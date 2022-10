Um homem, de 30 anos, ficou em prisão preventiva por violência doméstica contra a mãe, de 65, em Lisboa. É ainda suspeito de abusar sexualmente da vítima.Quando foi encontrada pela PSP, a mulher, doente e com lesões visíveis, foi levada para tratamento hospitalar. Foi já no interior do hospital, depois de ter sido observada por médicos, que surgiram suspeitas de que tivesse sido abusada sexualmente pelo filho, divulgou a PSP.