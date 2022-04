Um homem, de 32 anos, foi preso por investigadores da PSP de Lisboa por ter assaltado, com o apoio de um comparsa de 41, também detido, um turista na zona do Martim Moniz, roubando um telemóvel.No momento da detenção, ocorrida pelas 02h30 de terça-feira, o ladrão mais novo agrediu e mordeu um dos agentes da PSP. Só com apoio foi possível manietar e deter o suspeito.Os dois homens, em liberdade condicional por uma pena de prisão por roubos, voltaram à cadeia.