Um homem com cerca de 26 anos, de nacionalidade francesa, foi esta terça-feira detido na Costa de Caparica depois de ser apanhado a sequestrar a mulher, brasileira com cerca de 35 anos, na bagageira de um carro.A vítima terá discutido com o homem e foi agredida à saída da praia. O agressor colocou a mulher na bagageira da viatura e esta só foi salva alguns metros mais à frente depois dos militares do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR terem reparado que estava a tentar escapar da mala do carro.A mulher apresentava marcas de agressão mas recusou transporte para o hospital. No carro seguiam ainda os dois filhos da vítima que ficaram à guarda da mãe.O suspeito foi detido e será presente a tribunal esta quarta-feira.