Um homem de 46 anos foi detido pela Polícia Judiciária do Centro por ter agredido e violado uma tia que visitou numa aldeia do concelho de Tondela.O crime aconteceu ao final da tarde do passado dia 25 de agosto. Segundo a PJ, agressor e vítima, de 64 anos, vivem na mesma aldeia.O suspeito tinha por hábito visitar a tia. Naquele dia "teve um impulso" e agrediu violentamente a familiar, acabando por concretizar a violação. A mulher foi transportada ao hospital e depois foi sujeita a exames no Instituto de Medicina Legal, que confirmaram o crime.O agressor, casado e pedreiro de profissão, foi detido na terça-feira e no mesmo dia acabou presente a tribunal. Aguarda julgamento na cadeia em prisão preventiva.