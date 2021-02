A Polícia de Segurança Pública deteve em Sintra, esta terça-feira, um homem de 38 anos por suspeitas de crime de violência doméstica.No passado mês de janeiro o homem, que se encontrava em processo de divórcio, agrediu com socos na face e na nuca a ex-companheira por não aceitar a separação. As agressões aconteceram na presença do filho de ambos.O detido ficou em prisão preventiva.