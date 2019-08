Homem agride ex-mulher e sogra em procissão de velas e é preso

Um homem de 53 anos foi detido pela GNR de Fafe por agressões violentas, a soco e pontapé, à sogra, de 83 anos, e à ex-mulher, de 48, durante uma procissão de velas, na freguesia de Lagoa.O cortejo religioso tinha acabado de sair da igreja quando o agressor se exaltou e bateu nas duas mulheres. A GNR estava no local e fez a detenção em flagrante. Esta sexta-feira, um juiz de instrução criminal decretou-lhe a proibição de se aproximar das duas vítimas.Mãe e filha tiveram de ser assistidas pelos bombeiros no local. Esta sexta-feira foram sujeitas a perícias forenses no Gabinete Médico-Legal de Guimarães, que confirmaram as lesões sofridas durante o ataque violento. As duas vítimas participavam na procissão de velas em honra da Senhora das Neves, no santuário Mariano, na freguesia de Lagoa, em Fafe.Tinham acabado de sair do templo, quando o homem as viu. Dirigiu-se, primeiro à ex-mulher, com insultos, acabando por lhe desferir um soco. A mãe, idosa, veio em socorro da filha, tentando pôr termo às agressões.Acabou por ser também brutalmente agredida, com pontapés e socos, em várias partes do corpo.