Homem agride guardas, destrói cela e sai em liberdade

Um homem, de 25 anos, foi condenado, ontem, pelo Ministério Público de Ílhavo, em processo sumário, a pagar os estragos feitos na cela, no posto da GNR de Ílhavo, durante a noite em que esteve detido por ter agredido dois guardas e um funcionário da autarquia. O suspeito saiu em liberdade e foi notificado para comparecer, no tribunal de Ílhavo, no próximo dia 29 de Setembro, para conhecer a sentença.

O agressor foi detido, esta terça-feira, pela suspeita de ter agredido várias pessoas, em Ílhavo, num parque de estacionamento. O homem, de nacionalidade romena, recusou apresentar documento de identificação e resistiu à detenção e agrediu dois guardas. Na altura, o suspeito estava com um outro homem e duas mulheres, todos da mesma nacionalidade.