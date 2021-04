Homem agride mãe, irmã e sobrinha exigindo dinheiro para o álcool

Um homem, de 43 anos, foi detido pela GNR por violência doméstica, ontem, em Santo Tirso. É suspeito de agredir, insultar e ameaçar de morte a mãe, de 73, a irmã, de 37, e a sobrinha, de 17, exigindo-lhes dinheiro para poder comprar bebidas alcoólicas.

O caso chegou ao conhecimento do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Porto da GNR. Os militares apuraram que as agressões e ameaças aconteceram de forma reiterada, com vários episódios de violência. Quando as vitimas lhe negavam dinheiro, tornava-se muito violento. Segundo a GNR, além do terror a que submetia as familiares, o indivíduo causava alarme social na vizinhança e chegou a maltratar animais de companhia. Perante o escalar dos episódios de violência física e psicológica, foi emitido mandado de detenção, cumprido com apoio de militares do posto de Vila das Aves.

O detido foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial, em Matosinhos. Ficou obrigado ao afastamento da casa das vítimas, proibido de as contactar por qualquer meio ou forma, e impedido de se aproximar delas a menos de 500 meros, sendo controlado por pulseira eletrónica.