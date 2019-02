Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem agride mulher à porta da esquadra da PSP na Reboleira

Agente da polícia foi também atacado pelo agressor.

18.02.19

Uma mulher que conseguiu fugir de casa e pedir ajuda à polícia foi agredida pelo companheiro à porta da esquadra da PSP da Reboleira, este domingo de manhã. O agressor chegou pouco depois da mulher chegar ao posto e não só a agrediu como também agrediu um agente da PSP.



O homem, que estaria já alterado, infligiu ferimentos no rosto do polícia que teve de receber tratamento no Hospital Amadora Sintra.



Na sequência das agressões, o homem de 20 anos foi detido. A companheira denunciou às autoridades ser vítima de violência doméstica por parte do companheiro.



Segundo a vítima, as agressões são frequentes. O agressor já foi presente ao juiz de instrução criminal.