Homem agride mulher com pé-de-cabra em Carregal do Sal

Um homem de 28 anos foi detido na zona de Carregal do Sal, no distrito de Viseu, por suspeitas da autoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, indicou a Polícia Judiciária (PJ) esta terça-feira.Em comunicado, a PJ adianta que "os factos ocorreram na sequência de uma discussão entre o homem e uma mulher, de 63 anos de idade, relacionada com uma serventia".Na sequência da discussão, o homem terá agredido a mulher com um pé-de-cabra na zona da cabeça, "provocando-lhe lesões graves, que puseram em sério risco a sua vida".A detenção foi feita pela PJ, a através da Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR de Carregal do Sal.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.